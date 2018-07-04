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04 Temmuz 2018 10:09

KİHAYKO Başkanı Metin: "Hayvanları Koruma Kanunu değiştirilmeli"

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

KİHAYKO Başkanı Metin:

04 Temmuz 2018 10:09


KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, yaptığı açıklamada, son zamanlarda hayvanlara yönelik şiddetin üst seviyelere tırmandığını belirtti. Yıldırım, “Özellikle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun yetersiz kaldığını görüyoruz. İçeriği yeterli olmadığı için özellikle hayvana şiddet ve kötü muamele karşılığını hapis cezasıyla bulmadığı, Kabahatler Kanununda görüldüğü için hayvanlara işkence yapan, tecavüz eden, hayvanları öldüren insanlar, küçük bir para cezası karşılığında bu işten sıyrılıyorlar” dedi.


Sapanca’da ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğin ölmesinin, toplumda büyük bir infiale yol açtığını belirten Yıldırım, “Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere devletin ilgili bakanlarının hepsi bu olaya ciddi tepki gösterdi. Ardından Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada, seçimlerden hemen sonra hayvanlara yönelik şiddet uygulayanlara ağır hapis cezasını getiren yasanın hayata geçirileceğinin müjdesini verdi” ifadelerini kullandı.


Hayvanlara yönelik şiddetin çözümünün ilgili yasanın değiştirilip, ağır hapis cezalarının getirilmesinin olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Hayvana şiddetin, Kabahatler Kanunu kapsamında değil, hapis cezasıyla karşılık bulması lazım. Bunun yanı sıra çocuklarımıza anaokullarından başlayarak, bu canlıların da yaşama haklarının olduğunu, hayvanlara karşı şefkatli ve merhametli olmayı öğretmemiz lazım. Bu şekilde yeni yetişen nesillerle birlikte hayvana karşı şiddetin önüne geçilecektir” dedi.




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