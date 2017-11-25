Kılıç: "Oyuncularım bu çalışmaya devam edecekler"

Gaziantepspor karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, "Rakibe saygı duymanın şart olduğunu bir kez daha herkes anlaşmıştır. Oyuncularımıza teknik ve taktik olarak önce bir hafta boyunca konsantrasyon anlamında uyarılarda bulunduk. Futbolcularımıza geçmiş yıllarda birçok örnekler verdik. Son 15 dakikada maçı kazanma arzumuzu bir kenara bırakırsak çok kötü bir oyun oynadık. Konsantrasyon çok kötüydü. Sahanın her bölgesinde rakiple mücadelemiz iyi değildi. Belli bir planımız gözükmüyordu. Kapalı savunmaya hücum etmeye çok çalışmamamıza rağmen bu durumla karşılaştık. Bu durumdan ders alabiliyorsak kazançlı çıktık diyebiliriz. Gaziantepsporlu genç futbolcular çok iyi mücadele ettiler. İçinde bulundukları zor duruma rağmen çok koşuyorlar iyi de mücadele ediyorlar. İki kez geriye düşüyoruz bütün oyun planınız değişiyor oyun planınız bozuluyor zaten iyi oynamıyorsunuz dolasıyla bu maçı kazanmak büyük bir şans ve şükürler olsun demek lazım. O anlarda taraftarın haklı baskısı takım hem mağlup durumda hem kötü oynuyor. Tüm bunları aşıp kazanmak, tebrik edilecek yegâne husus. Sahada aleyhimize gelişen tüm durumları da tekrardan göz önünden tutmamız gerekiyor. Adanaspor’un son haftalarda futbolu gelişen bir takım üstüne koymamız gerekirken önemli bir moral bulmamız gerekirken kötü oynadık ama kazandık” şeklinde konuştu.