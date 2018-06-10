Kılıçdaroğlu, Adana’da Çiftçi ve Sulama Birlikleri, Esnaf ve Meslek Odaları ile sivil toplum kuruluşları yöneticileriyle kentteki bir otelde biraraya geldi. Kılıçdaroğlu, buluşmada esnaf ve çiftçinin sorunlarını değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin seçimi kazanması halinde Türkiye’nin YÖK’ü kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "YÖK bir 12 Eylül darbe kurumudur. Bu darbe kurumundan üniversitelerin kurtulması lazım. Üniversiteler bilgi üretir, özgürlük alanlarıdır, her türlü düşünce özgürce tartışılır. Bilgi üreten bir toplum büyür, gelişir. Bilgi üretmeyen bir üniversitenin ülkenin geleceğinde söz sahibi olması mümkün değil" diye konuştu.

Yurt sorununun bugüne kadar çözülmediğini en geç 2 yıl içinde çözeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hiçbir gencimize niye farklı düşünüyorsun neden öyle düşünüyorsun diye sormayacağız. Şiddet olmamak kaydıyla her türlü düşünceye saygı göstereceğiz" dedi.

İşsizlik sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, "Fabrikada, tarlada, üniversitede bilgi üreteceksin. Hayatın her alanında üreteceksin ki işsizlikle mücadele edeceksin. Sandığa giderken de bütün gençlerin bunu düşünerek oy kullanması lazım" diye konuştu.

Esnafın dertlerini çözecek Esnaf Bakanlığına ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bildirgelerinde Esnaf Bakanlığı ile ilgili bir çalışma olduğunu ifade ederek, "O bakanlığın temel görevi esnafların sorunlarını çözmek olacak. Dünyanın her ülkesinde tarafında esnaflar desteklenir. Her kesimin sorunlarının nasıl çözüleceğini biliyoruz. Akılla mantıkla, bilgiyle çözeceğiz, kavgayla değil" şeklinde konuştu.

Bağkur’lu bir vatandaşın emekli olmak istediğinde en düşük prim üzerinden 840 lira aylık bağlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "1 Ekim 2008’den öncesinde dilekçe verseydi bin 800 TL aylık bağlanacaktı. 9 bin gün prim ödüyorsunuz, emekli oluyorsunuz, 840 lira maaş alıyorsunuz. Böyle bir haksızlık olmamalı diyorsanız 24 Haziran’da sandığa gidip, elinizi vicdanınıza koyup oy kullanıyorsunuz" dedi.

Kılıçdaroğlu, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunun altını çizerek, "Tarımda sağlıklı bir planlama yok. Konya’dan küçük Hollanda yılda 180 milyar dolar tarım ürünü ihraç ediyor. Türkiye’nin yıllık ihracatı 17 milyar dolar. Hollanda’da çiftçilerin yüzü güler, bizim çiftçimiz ürünü ektik, biçtik kaça satacağız derdine düşer. Çiftçi kardeşlerim 24 Haziran’da sandığa elini vicdanına koyarak gitmesi gerekiyor" dedi.

Sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçi bir önceki seneden neyi ekeceğini, ne kadara satacağını bilecek. Devlet şu alanda şu kadar şeker pancarı ekeceksin diyecek, fiyatı şu diyecek, çiftçi ekecek. Hollanda yapıyor da biz niye yapamıyoruz. Güneş eksik değil, toprak eksik değil, çiftçi eksik değil. Eksik olan namuslu siyaset" diye konuştu.”

Tarım Bağkur’lusunun emekli olmak istediğinde 621 lira aylık bağlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"1 Ekim 2008’den önce deseydi, bin 260 lira aylık alacaktı. Çiftçinin boğazındaki lokmayı aldılar. TES-KOOP başkanı 52 bin lira maaş alıyor, geçinemiyorum diyor. Sonra da kalkıyor biz esnafın sorunları çözüyoruz diyor. Aldığın para yüzüne gözüne dursun. İtiraz etmesi gerek esnaf kuruluşları ben size şunun sözünü veriyorum; Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı seçildiği, parlamentoda Millet İttifakı’nın çoğunluk olduğu gün, bu komediye son vereceğiz."

Türkiye’nin en yüksek faizle borçlanan ülke olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Emekli maaşı bin 500 liranın altında olmayacak dediğimiz zaman parayı nereden bulacaksınız diyorlardı. Dışarıya 151 milyar 34 milyon dolar, içeriye ise 687 milyar lira faiz ödüyoruz. Esnafa, çiftçiye, emekliye gelince parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Bize emir verenlerin emirlerini yırtıp çöp sepetine atacağız. 1953-2002 yılları arasındaki bütün hükümetlerin harcadığı para; 713 milyar dolar. Son 14 yılda devletin harcadığı para ise 2 trilyon 94 milyar dolar. En hayati soru da ‘2 trilyon dolar nereye gitti?’ Çiftçinin sorması gereken esnafın sorması gereken soru bu. Siyasetçinin asıl görevi topladığı her kuruş verginin hesabını millete vermektir. Siyaset yolsuzluk yapma, vatandaşı perişan etme aracı değildir. Sandığa gideceksiniz, elinizi vicdanınıza koyacaksınız oyu öyle kullanacaksınız."

Toplantı daha sonra basın kapalı devam etti.