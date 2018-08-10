Kilo aldırmayan 5 pratik yaz tatlısı

Merve Sehlikoğlu, tatlıların her zaman yüksek kalorili olmasının gerekmediğini belirterek, kilo aldırmayan tatlı önerisinde bulundu.

Sehlikoğlu, kışın alınan fazla kiloların verilerek yaz aylarına formda girmeye çalışıldığını söyleyerek, “Bunca emek sonrası bu yaz kendimizi tutup formumuzu korumaya özen göstersek de tatlısız olmuyor” dedi.

Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, tatlıların her zaman yüksek kalorili olmasının gerekmediğini, hafif ve lezzetli tatlarla hem formu koruyup hem de tatlı ihtiyacını karşılayabileceğini kaydederek, hazırlaması pratik, kilo aldırmayan lezzetli tarif önerilerinde bulundu.

Hurma topları

Malzemeler: 15 adet hurma, 5 tam ceviz içi, tarçın

Yapılışı:

Hurmaları ılık suda 10-15 dakika kadar bekletip yumuşamasını sağlayın. Yumuşayan hurmaları soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Ceviz içi ile beraber öğütücüden geçirin. Elinizle küçük toplar halinde yuvarlayın. Üzerine biraz tarçın ekledikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz.

Sade dondurma

Malzemeler: 2 adet büyük muz, Yarım çay bardağı süt, 1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi, Hindistan cevizi tozu, tarçın

Yapılışı:

Muzları küçük parçacıklara ayırın ve bir buzdolabı poşetine koyun. Poşetin ağzını sıkıca bağlayın. Poşetteki muz parçacıklarını buzlukta 3 saat bekletin. Sonra donmuş muz parçacıklarına süt ve ceviz içini ekleyip öğütücüden geçirin. İyice kıvam aldıktan sonra üzerine Hindistan cevizi ile tarçın serpiştirin.

Çikolatalı muz

Malzemeler: 1 adet muz, 1 paket yüzde 70 kakaolu bitter çikolata, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi tozu.

Yapılışı:

Bitter çikolatayı bir kaba koyarak ocakta eritin. Muzları soyarak erimiş çikolatanıza batırın. Üzerine bir miktar hindistan cevizi tozu serpiştirdikten sonra keyifle yiyebilirsiniz.

Smoothie

Malzemeler: 1 bardak yoğurt, 10 üzüm, 5 çiğ fındık, 1 yemek kaşığı chia tohumu, 3-4 parça buz.

Yapılışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp öğütücüye atın ve makineyi çalıştırın. Sadece 1 dakika sonra içeceğiniz hazır.

Yulaf ezmeli şeftali

Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi, 250 ml süt, 600 ml su, 5 adet şeftali, 1 yemek kaşığı pekmez, Hindistan cevizi tozu

Yapılışı:

3 adet şeftaliyi rendeleyin, diğer ikisini küçük parçalara bölün. Bir su bardağı yulaf ezmesini ve 600 ml suyu bir kaba koyarak kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Üzerine 250 ml sütü, rendelenmiş şeftalileri ve bir yemek kaşığı pekmezi ekleyin. Tatlınız iyice kıvamını aldığında kaselere doldurup üzerlerine şeftali parçacıkları ve hindistan cevizi koyarak servis edebilirsiniz.

Detoks limonata

Malzemeler: 1 ince dilim ananas, 1 yemek kaşığı limon suyu 300 ml su, taze nane yaprakları

Yapılışı:

Tüm malzemeleri içine koyup öğütücüyü çalıştırın. Ardından bardağa doldurduğunuz limonatanıza 1-2 parça buz atıp soğutun ve üzerini taze nane yaprakları ile süsleyin.