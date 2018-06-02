Kimliği belirsiz kişiler AK Parti seçim pankartını yırttı

Olay, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çınar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler sokakta asılı olan AK Parti’ye ait seçim pankartını boydan yırttı. Olayı gerçekleştiren kişi ve kişiler olay yerinden hızla kaçtı. Durumu gören bir vatandaş ise polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işleri ve MOBESE görüntüleri inceleyip seçim pankartına zarar veren şahısları tespit etmek çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.