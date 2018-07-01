Kına konakları açılışa hazırlanıyor

Başkan Çelikcan, kına konaklarını gezip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelikcan, Osmanlı, Selçuklu mimarisi ile inşa edilen kına konaklarını yakında hizmete açacaklarını vurguladı. Kına konaklarından birinin Yavuzlar Mahallesi’nde, diğerinin ise Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edildiğini hatırlatan Başkan Çelikcan, "Ufak eksikleri tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız sokakta kına yapmaktan kurtulacak’’ dedi.

Yüreğir’in kalkınması, gelişmesi ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan, ’’Kimsenin hayal bile edemediği hizmetleri Yüreğir’de hayata geçirdik. Yüreğir, taziye evleri, spor kompleksleri, kapalı semt pazarları, kültürevleri, kültür merkezi, 644 sosyal konut, ilk yerinde kentsel dönüşüm ve yeşil alanlar ve modern parklara kavuştu. Kamu yatırımları, özel yatırımlar ve belediyemizin yatırımları ile Yüreğir Adana’nın cazibe merkezi oldu. Yüreğir’i ilklerle tanıştırdık ve tanıştırmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.