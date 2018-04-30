Kınalı eller çilek üretiyor

4 yıldır yürütülen Çilek Tutan Kınalı Eller Projesi kapsamında bu yıl Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Kozan’daki köylülere toplam 770 bin adet çilek fidesi dağıtılıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün talimatlarıyla uygulamaya konulan Çilek Tutan Kınalı Eller Projesi’nde Pozantı’da 550 bin adet, Feke, Saimbeyli ve Kozan’da 200 bin adet ve Aladağ’da 20 bin adet Albion cinsi çilek fidesi dağıtımına başlandı. 4 yıldır başarıyla sürdürülen projede dağıtımı yapılan fide sayısı 1 milyon 200 bine adete ulaştı.

Farklı aroması, kokusu, tadı ve lezzetiyle büyük talep gören çileklerin üretimini başarıyla gerçekleştiren kadın köylüler, yeni sezon fidelerini ilçe belediye başkanlarının katıldığı sade törenlerle teslim aldı. Pozantı’da Karakışlakçı, Yağlıtaş, Aşçıbekirli, Fındık ve Alpu köylerinde yaşayan üreticiler çilek fidelerini Pozantı Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal’ın elinden aldı. Saimbeyli’de ise ilk kez dağıtılan fideleri Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe sahiplerine teslim etti. Başkan Baysal ve mevkidaşı Mustafa Şahin Gökçe, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile uyum içinde çok sayıda hizmet ürettiklerini vurgulayıp, Çilek Tutan Kınalı Eller Projesi özelinde şükranlarını dile getirdi.

Kırsal ilçelerde yaşayan dar gelirli köylüler ise kendilerine alternatif kazanç sağlama imkanı sunan Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti. Köylüler, “Tertemiz havası, suyu ve toprağı olan köylerimizde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yetiştirdiğimiz çileklerin verimi ve kalitesi çok yüksek oluyor. Pazara sunduğumuz çileğe büyük talep var. Allah Başkanımız Hüseyin Sözlü’den razı olsun” diye konuştular.