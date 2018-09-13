‘Kınalı eller' istihdama ve ekonomiye katkı sunacak

Adana'nın lezzetlerini dünyaya tanıtan Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kalkınma Kooperatifi binasının temel atma töreninde konuşan kooperatif başkanı Hüsniye Gül, “Kınalı eller umudumuz oldu. El birliğiyle zorlukları yenmek için bir araya geldik” dedi.

Seyhan Belediyesi'nin desteğiyle kadınların sosyal yaşama ve iş hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla 3 yıldır faaliyetlerine devam eden ve yapılan iş birliği ile Adana'nın lezzetlerini dünyaya tanıtan Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kalkınma Kooperatifi binası ve yemek atölyesinin temeli Salmanbeyli Mahallesi'nde atıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül 3 yıldır çıktıkları yolda emeği geçenlere teşekkür etti. Gül, “Değerlerimizin unutulmaya yüz tuttuğu şu günlerde kınalı eller yenden dayanışmayı imeceyi hatırlattığı için çok önemli. El birliği ile zorlukları yenmek için bir araya geldik. Kınalı ellerin çıkış noktası her eğitimli kadının bu ülkeye borcu vardır şiarıdır” ifadelerini kullandı.

Kırsaldaki kadınların üretimin her alanında olmalarına rağmen yaptıkları işin tanımının olmadığını belirten Gül, Salmanbeylili kadınların 2 yıl süreyle halk eğitim ve SEYMER iş birliğinde ders aldıklarına dikkat çekerek, “Çocuklarımız da İngilizce dersleri aldılar. Hiç kimse kimliğinden vazgeçemeden mahallenin geleceği için ortak hareket ettik. Kınalı eller umudumuz ve moralimiz oldu. Bu harekette emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Kadınlarımıza olan desteğimiz devam edecek”

Kadın dostu kent vizyonu ile kadınlara desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, insanların Adana kültürünü ve geleneğini tanıdıkça buralara daha çok geleceğini söyledi.

Seyhan belediyesi olarak Salmanbeyli Kadın Kooperatifine desteklerinin ilk olmadığına, belediye olarak her sene kendilerini ziyaret eden 8 bin kadına iş dünyasında istihdamı için birçok mesleki kurs imkanı sağlandığına dikkat çeken Karalar, “Bizim görevimiz kenti değiştiren, dönüştüren, kentte kullanılmayan zenginlikleri ortaya çıkararak onların kullanılmasını sağlamak. Salmanbeyli tarım için oldukça verimli topraklara sahip, hayvanların, sebze ve meyvelerin organik olduğu bir yerdir. Adana ve lezzetlerini Türkiye'ye tanıtmak bizim en büyük vazifemiz. Salmanbeyli kadınlarının temelini attığı bu atölye bir üretimhane olacak ve tüm kadınlarımıza hem üretim aşamasında hem de kendi iş yerlerini açma hayallerini gerçekleştirmesi konusunda bir örnek teşkil edecek” ifadelerini kullandı.

Çukurova Turistlik Otelciler Birliği Başkanı ve proje destekçisi Tayyar Zaimoğlu ise yapılan projenin Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemelerinin tekrar ortaya çıkartılıp yaşatılması için büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Kadınların ekonomik olarak gelir elde etmesi ile birlikte Adana mutfağı ve gastronomiye katkı sağlaması açısından son derece önemli olan kadın bu hareketini yürekten destekliyor ve oluşuma katkı sunan herkese teşekkür ederim. Seyhan Belediyesinin desteği ile temeli atılacak mutfak atölyesinin Adana yemeklerinin tekrar ortaya çıkartılması için yaşatılması için çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Adana'nın lezzetlerinin dünyaya açılmasına katkı sağlayacak olan Salmanbeyli Kınalı Eller Kadın Kalkınma Kooperatifi binası ve yemek atölyesinin temeli atıldı. Bu arada törene katılan protokoldeki kadınlar destek amaçlı olarak avuçlarının içine erkeler ise işaret parmağına kına yaktı.

Salmanbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de katıldı.