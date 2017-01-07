Dermatoloji Uzmanı Dr. İker Aydoğdu, botoks uygulamalarının 18-65 yaş arasında herkese uygulanan, kolay ve güvenilir bir yöntem olduğunu ifade ederek, "Kırışıklıklar yeni yılda yüzünüzde kalmasın" dedi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Dermatoloji Uzmanlarından Dr. İker Aydoğdu, botoksun, yaşla birlikte belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanıldığını söyledi.

Clostridium Botulinum isimli bir bakterinin laboratuvarda özel işlemlerden geçirilip zayıflatılarak, insanlarda güvenli şekilde uygulanabilir hale getirildiğini söyleyen Dr. Aydoğdu, "Botoks ürün maliyeti yüksek olan bir üründür. Elmas ve petrolden bile daha değerlidir. Bu nedenle gerçek değerinden daha ucuza botoks uygulaması; yetersiz doz uygulaması ya da ucuz ilacın muadillerin kullanılması anlamına gelmektedir. 2 adet botoks kullanılmaktadır. Botox ve Dysport. Dokularda kasların ve ter bezlerinin çalışması sinir sistemi kontrolü altında asetilkolin (ach) ve benzeri mediyatörler aracılığı ile gerçekleşmektedir. BTX ach salınımını inhibe ederek kasları geçici olarak kasılamamasına neden olur, mimik kasları bloke olur. Etki 4’üncü günde oluşmaya başlar, 10’uncu günde oturur, bu nedenle hasta kontrole çağrılır. 4-6 ay etki sürer, bu etki süresi kişiye ve uygulandığı kas gurubuna göre değişmektedir" dedi.



Botoksun uygulama alanları

Botoksun kullanım alanlarına değinen Uzman Dr. İlker Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Alın bölgesindeki kırışıklıklar, her iki göz çevresinde yer alan ince çizgiler, iki kaş arasında yer alan ve çatık kaş ve sinirli görünümüne yol açan çizgiler, burun ucunun kaldırılması, üst ve alt dudakta dikey çizgiler (sigara içme çizgileri), gülerken üst diş ve dişetinin çok belirgin görünmesi, boyun bölgesinde bandlar ve kırışıklıklar, burun çizgileri, dudak kenarından çeneye doğru inen çizgiler, kaşlarda şekil ve pozisyon değişikliği oluşturmada, çene ile alt dudak arası çizgiler, yanak sarkmaları, diş gıcırdatmasında, sıkmalarında, yüz inceltmede, yüzde ince kırışıklarda mezobotoks olarak, el-ayak ve koltuk altı aşırı terlemelerinde de uygulanır."



Botoks kimlere yapılmaz?

Dermatoloji Uzmanı Dr. İker Aydoğdu, botoksun, botulinum toksin ve ürün içeriğine karşı aşırı reaksiyon ve alerjileri olanlara yapılamayacağını belirterek, "Uygulama yapılacak alanda infeksiyonu olanlarda, kas-sinir sistemi hastalıklarında, daha önce toksin uygulamaları yapılmış ancak son uygulamalarda sonuç alınamayanlarda, aminoglikozidler gibi antibiyotikler, kinin, kalsiyum kanal blokörler, itubokürarin, kas gevşeticiler gibi ilça kullananlara botoks uygulanmaz" dedi.