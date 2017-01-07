Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 10:24

Kırışıklıklar yeni yılda yüzünüzde kalmasın

Kırışıklıklar yeni yılda yüzünüzde kalmasın

07 Ocak 2017 10:24

Dermatoloji Uzmanı Dr. İker Aydoğdu, botoks uygulamalarının 18-65 yaş arasında herkese uygulanan, kolay ve güvenilir bir yöntem olduğunu ifade ederek, "Kırışıklıklar yeni yılda yüzünüzde kalmasın" dedi.
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Dermatoloji Uzmanlarından Dr. İker Aydoğdu, botoksun, yaşla birlikte belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanıldığını söyledi.
Clostridium Botulinum isimli bir bakterinin laboratuvarda özel işlemlerden geçirilip zayıflatılarak, insanlarda güvenli şekilde uygulanabilir hale getirildiğini söyleyen Dr. Aydoğdu, "Botoks ürün maliyeti yüksek olan bir üründür. Elmas ve petrolden bile daha değerlidir. Bu nedenle gerçek değerinden daha ucuza botoks uygulaması; yetersiz doz uygulaması ya da ucuz ilacın muadillerin kullanılması anlamına gelmektedir. 2 adet botoks kullanılmaktadır. Botox ve Dysport. Dokularda kasların ve ter bezlerinin çalışması sinir sistemi kontrolü altında asetilkolin (ach) ve benzeri mediyatörler aracılığı ile gerçekleşmektedir. BTX ach salınımını inhibe ederek kasları geçici olarak kasılamamasına neden olur, mimik kasları bloke olur. Etki 4’üncü günde oluşmaya başlar, 10’uncu günde oturur, bu nedenle hasta kontrole çağrılır. 4-6 ay etki sürer, bu etki süresi kişiye ve uygulandığı kas gurubuna göre değişmektedir" dedi.

Botoksun uygulama alanları
Botoksun kullanım alanlarına değinen Uzman Dr. İlker Aydoğdu, şunları kaydetti:
"Alın bölgesindeki kırışıklıklar, her iki göz çevresinde yer alan ince çizgiler, iki kaş arasında yer alan ve çatık kaş ve sinirli görünümüne yol açan çizgiler, burun ucunun kaldırılması, üst ve alt dudakta dikey çizgiler (sigara içme çizgileri), gülerken üst diş ve dişetinin çok belirgin görünmesi, boyun bölgesinde bandlar ve kırışıklıklar, burun çizgileri, dudak kenarından çeneye doğru inen çizgiler, kaşlarda şekil ve pozisyon değişikliği oluşturmada, çene ile alt dudak arası çizgiler, yanak sarkmaları, diş gıcırdatmasında, sıkmalarında, yüz inceltmede, yüzde ince kırışıklarda mezobotoks olarak, el-ayak ve koltuk altı aşırı terlemelerinde de uygulanır."

Botoks kimlere yapılmaz?
Dermatoloji Uzmanı Dr. İker Aydoğdu, botoksun, botulinum toksin ve ürün içeriğine karşı aşırı reaksiyon ve alerjileri olanlara yapılamayacağını belirterek, "Uygulama yapılacak alanda infeksiyonu olanlarda, kas-sinir sistemi hastalıklarında, daha önce toksin uygulamaları yapılmış ancak son uygulamalarda sonuç alınamayanlarda, aminoglikozidler gibi antibiyotikler, kinin, kalsiyum kanal blokörler, itubokürarin, kas gevşeticiler gibi ilça kullananlara botoks uygulanmaz" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Pazar
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Pazartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç