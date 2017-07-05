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05 Temmuz 2017 12:08

Kışlada yeniden ’soğan doğrama’ gündemi

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, bazı askeri birliklerde yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin yaptığı yorumda, “İnsanlar çocuklarını askere gönderirken ’vatanı korumak için gidiyor, soğan doğramak için gitmiyor’ denildi.

Kışlada yeniden ’soğan doğrama’ gündemi

05 Temmuz 2017 12:08

Onunla alakalı hizmet satın alma noktasına gelindi ama gelinen noktada Manisa’da firmanın mı zafiyeti var, ihlal mi var onun hukuki olarak araştırılması gerekir. Eski sisteme dönülür mü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bileceği iş ama tahammül etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.


İllerdeki gıda bankacılığı faaliyetlerinin yerinde incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından kurulan Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, bir dizi ziyaret ve sunumlar için Adana’ya geldi.


İlk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret eden TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır ile alt komisyon üyeleri AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, daha sonra kamu kurumu temsilcilerinin sunumlarını izledi.


Askeri kışlalarda yaşanan gıda zehirlenmelerine ilişkin basın mensuplarının bir sorusunu yanıtlayan Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, konuya ilişkin kendilerine gelen bir dilekçe olmadığını ancak hukuki araştırmaların devam ettiğini söyledi.


Kışlalardaki bu durumun kabul edilemez olduğunu kaydeden Satır, şunları söyledi:


“Anneler, babalar, çocuklarını vatanı korumak için askere gönderiyor. Asla kabul edilecek bir durum değil. İhmal, suistimal varsa gerekli tetkikler yapılıyor. Bize bir şey gelmedi ama alternatifler konusunda biz de çalışma yapabiliriz. İnsanlar çocuklarını askere gönderirken ’vatanı korumak için gidiyor, soğan doğramak için gitmiyor’ denildi. Onunla alakalı sistemin değişmesi, hizmet satın alma noktasına gelindi ama gelinen noktada Manisa’da firmanın mı zafiyeti var ihlal mi var onun hukuki olarak araştırılması gerekir. Eski sisteme dönülür mü Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bileceği iş ama tahammül etmek mümkün değil.”




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