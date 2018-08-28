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28 Ağustos 2018 11:12

Kıvanç: "İş dünyası olarak Adana Demirspor’a desteğimiz sürecek"

Adana Sanayi Odası (ADOSA) Başkanı Zeki Kıvanç, iş dünyası olarak Adana Demirspor’a destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kıvanç:

28 Ağustos 2018 11:12


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, ADOSA Başkanı Zeki Kıvanç’ı ziyaret etti. Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Kıvanç Adana Demirspor’un kentin en önemli değerleri arasında olduğunu söyledi. Tarih, kültür, sanayi ve ekonomi şehri Adana’nın aynı zamanda önemli bir futbol şehri olduğuna dikkat çeken Kıvanç, Adana Demirspor’un yanında olduklarını vurguladı. Adana iş dünyası olarak Adana Demirspor’a destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Kıvanç, “Mavi lacivertli takımımızın her zaman yanında yer aldık. Kulübümüzün başarısı için her zaman ve her yerde omuz omuza olmaya devam edeceğiz” dedi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulüp hakkında genel bilgilendirme, kurumsallaşma çalışmaları ve Adana Demirspor’un geleceğiyle ilgili ADASO Başkanı Zeki Kıvanç’a detaylı bilgi verdi.


Adana Demirspor’un yeni sezona çok iyi başladığını ve kentin mavi-lacivertli takıma artık daha çok sahip çıkması gerektiğini söyleyen Sancak, “Her zaman Adana Demirspor’un yanında olan Sanayi Odası Başkanımız Zeki Kıvanç’a bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Ziyarette Adana Demirspor Kulübü 2. Başkanı İmam Gazali Hıradağı, İdari İşler Sorumlusu Tekin Taylancı, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve Sportif Direktör Tanju Çolak’da bulundu.




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