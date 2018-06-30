Kıvanç: "Reformlara ve ekonomiye odaklanma zamanı"

Kıvanç, ADASO Haziran Ayı Toplantısında, 24 Haziran seçimleri ile güncel konuları değerlendirdi. Ülke için önemli bir dönüm noktası olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk seçim sürecinin büyük olgunlukla, sakin ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmiş olmasının, birlik ve beraberlik, demokrasi ve gelecek adına önemli ve sevindirici olduğunu ifade eden Kıvanç, "Seçim ertesinde Başkanlık sistemine geçiş sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Ertesinde en önemli beklentimiz, ekonomiyi, üretimi, istihdamı ve ihracatı ön plana alan politikaların süratle uygulamaya konmasıdır. Seçim süresince hemen her kesim tarafından birçok konuda önemli vaatler verildi. Tüm bunlar, gerçekçi ve ekonomik imkanlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmelidir. Ülke olarak üretmek ve ürettiklerimizi ihraç etmekten başka çaremiz yok. Bu anlamda makro ekonomik istikrarı koruyacak, yerli ve yabancı yatırımların önünü açacak düzenlemeleri süratle uygulamaya koymalıyız. Bundan sonra önümüze bakmalı, kabul edilen kuvvetli yönetim modeliyle, el birliği içinde ülkemizi daha demokratik, daha müreffeh bir noktaya taşımanın mücadelesi içinde olmalıyız. Seçim sonrası tüm siyasi çekişmeler, kutuplaşma ve gerginliklerin bir kenara bırakılmalıdır. Şimdi, güçlü, istikrarlı ve huzurlu bir Türkiye için reformlara ve ekonomiye odaklanılması zamanıdır. Sanayiciler olarak bizler, zorlu ekonomik sürecin atlatılması için üzerimize düşen yatırım, üretim, istihdam ve ihracat görevlerimizi gerçekleştirmeye devam etmeliyiz. Daha fazla üretim, ihracat ve istihdam oluşturmak için elimizi taşın altına koymaktan bugüne kadar çekinmedik. Gerekli şartlar oluştuğunda ülke sanayicisi olarak neler başarabileceğimizi, çok net şekilde gösterdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de çok daha iyilerini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Büyüme ve ihracatta olumlu gelişmeler

Ekonomik gelişmelerle ilgili olumlu ve sevindirici veriler gelmeye devam ettiğini söyleyen Zeki Kıvanç, "2017’de yüzde 7.4 olarak gerçekleşen Türkiye ekonomisinin büyümesi bu yıl da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yüzde 7,4 artış gösterdi. Bu çeyrekte tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 4,6, sanayi sektörü yüzde 8,8, inşaat sektörü yüzde 6,9 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 10 arttı" dedi.

Mayıs ayının, Türkiye ihracatında rekor tazelenmesine sahne olduğunu ve aylık bazda tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını vurgulayan Kıvanç, TİM tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ihracatının yüzde 12,2 artışla 13,9 milyar dolar olduğunu, 5 aylık dönemde ihracatın yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara çıktığını, son bir yılda ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Adana’nın ihracat rakamının, ülke ortalamasının üzerinde, yüzde 15 oranında artarak 181,4 milyon dolara ulaştığına dikkat çeken Kıvanç, "Kent toplam ihracatı 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,85 artarak 810,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte büyüme ve ihracat verilerinde artış seyrinin devam edeceği ümidini taşıyorum. Adana olarak bu yıl hedeflediğimiz 2 milyar dolar sınırını aşacağımıza inanıyorum.

"Mega Endüstri Bölgesi beklentimizi artırdı"

En öncelikli konu olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri İhtisas Bölgesi’nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mega Endüstri Bölgesi’nden biri olarak açıklandığını, bölgeye yönelik ümitleri ve beklentileri artırdığını ifade etti. Kıvanç, "Sanayide sıçrama yaptıracak olan mega endüstri bölgeleri, büyük ölçekli ekonomiye geçişte önemli, anahtar rolü üstlenecek. Büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımlara ev sahipliği yapacak. Önümüzdeki dönemde petrokimya alanında önemli yatırımlara ilimiz ev sahipliği yapacak. Bölge olarak Ceyhan Enerji Endüstri İhtisas Bölgesi’nin yanında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi büyük projelerin hayata geçirilmesini heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.