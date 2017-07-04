Kız alıp verme mevzusunda silahlar konuştu: 1 yaralı

Olay, Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi 19040 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında iki grup kız alıp verme mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenip kavgaya dönüşmesiyle, daha önce gerçekleştirdiği suçlardan ev hapsi olan ve üzerinde elektronik kelepçesi bulunan Mustafa A. yanında getirdiği pompalı tüfekle, kavga ettikleri şahıslara doğru 5 el ateş açtı. Daha sonra kavgada bulunan Eyüpcan K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kanalar içinde yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eyüpcan K.’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren Mustafa K.’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.