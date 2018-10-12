Kız çocukları Optimum'un konuğu oldu

Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ve Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi'nin organizasyonuyla Optimum AVM'ye getirilen 25 kız çocuğu Göktaşı filmini izledi. Kız çocukları; Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda gibi oyuncuların rol aldığı filmi izlerken, büyük mutluluk yaşadı.

Filmin ardından hep birlikte yemek yeyip bowling oynayan kız çocukları, tüm günlerini geçirdikleri AVM'de unutulmaz çocukluk anıları yaşama fırsatı buldular.

Devletin korumasında her türlü ihtiyaçları karşılanarak geleceğe güvenle bakan kız çocukları ile Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, “Dünya Kız Çocukları Günü” nedeniyle ev sahipliği yapan Optimum AVM yöneticilerine teşekkür ettiler.