Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçıran zanlı, adliyeye sevk edildi

Adana’da kız kardeşinin bakıcılığını yaptığı çocuğu kaçırıp ailesinden 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman D.’nin kız kardeşi Süday D., bankada memur olan M.U. ve özel bir firmada yönetici olan İ.U.’nun evinde çocuklarına bakıcı olarak işe girdi. Süleyman D., kız kardeşini çalıştığı eve bırakırken aile ile de tanıştı. Bir süre sonra Süleyman D. borcu olduğunu söyleyerek aileden para istedi. Ancak aile para isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine bir plan yapan Süleyman D., bugün saat 11.30 sıralarında ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U. okula giderken yanına gelip "Gel seni okula ben bırakayım" diyerek cipine bindirdi. Çocuğu kaçıran Süleyman D., anne M.U.’yu arayarak "Çocuğunuz bende, 150 bin lira getirmezseniz onu öldürürüm" dedi. Daha sonra baba İ.U.’yu arayan Süleyman D., "Çocuğun bende, 150 bin lira getirmezsen onu ölmüş bil. Polise haber verirsen çocuğunun ölüsünü bile bulamazsın. Seni tekrar arayacağım, o zaman vereceğim adrese parayı getir çocuğu al" diyerek telefonu kapattı.

Aile hemen polise giderek olayı anlattı. Polis gün boyunca şehrin her tarafından yaptığı çalışma sonucunda zanlıyı Bayram Hacılı Mahallesi’nde yakaladı. Polis zanlının yanında bulunan çocuğu da kurtardı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlının ifadesinde çocuğu gezdirmeye götürdüğünü, kimseden fidye istemediğini söylediği öğrenildi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.