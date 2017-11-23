Kiza İş Merkezi’nde üst düzey güvenlik

Bölgenin en güvenlikli iş merkeziyiz” dedi.

Kiza İş Merkezi’nin güvenlik sistemini, plaka okuma, kartla giriş, 7/24 kayıt, dedektörler ve sensörler ile donattıklarını belirten Kurt, kişiler ofislerinin güvenliğini 24 saat boyunca canlı olarak izlendiğini söyledi.

Kurt, kurulan sistemlerin işyerlerindeki güvenlik zafiyetini ortadan kaldırmak amacıyla kurulduğunu vurgulayarak, “Ayrıca sistem, duman, ısı, gaz ve nem detektörleriyle yangın, su baskını ve gaz kaçağı gibi tehlikelere karşı da iş yerinizi koruyor. Bunu yanı sıra, mesai saatlerinde yaşanabilecek acil sağlık ve panik hallerinde de, olaya en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlıyor” diye konuştu.

İlk etabı tamamlanan Kiza İş Merkezi’nin güvenlik konusunda her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü söyleyen Kurt, “Burada işleri olanlar gelip işlerini belirli bir süre araçlarını park edip yapabilecekler. Bunun dışında ise iş merkezinin kapalı otoparkında plaka tanıma sistemi mevcut. Her blok girişinde bizim karşılama danışmalığımız var. Danışmalarımız söz konusu gelen ziyaretçi ve oradaki kat malikilerimizi koordine ediyor. Daha sonra misafirimize bir ziyaretçi kartı veriyor. Ziyaretçi kartının özeliği asansörler sadece o kartlar ile çalışıyor. Hiçbir yere kart olmadan çıkamazsınız kesinlikle bütün kapılar kapalı. Buradaki önlem kat malikilerinin özelini korumak onları koruma altına almak için tasarlandı” dedi.

Sistemin devreye alındığını belirten Kurt şunları kaydetti:

“Bunun dışında 7/24 saat güvenliğimiz mevcut. Kiza İş Merkezi’nin herhangi bir bölümünde bir problem yaşandığında güvenlik birimlerimiz yaklaşık bir dakikadan az sürede olay yerine intikal ediyor ve müdahalede bulunuyor. Projenin tüm etaplarının tamamlanmasıyla bölge 386 tane kamera ile 24 saat canlı izlenecek. Bu kameraların en önemli özeliği ise hareketleri algılamasıdır. 24 saat kamerayı izleyen güvenlik birimlerimiz her ne kadar izliyor olsa da fiziki olarak belli bir hata payına sahip. Bizim kurduğumuz kameralar da hareket algılama sensörleri mevcut. Kameralar en ufak bir hareketlilik algılandığında sistem hemen o ekrana bir uyarı ikazı veriyor böylelikle güvenlik birimimizin o kameraya yoğunlaşması sağlanıyor.”