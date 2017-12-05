Kiza İş Merkezi’nde yaşam başladı

Aydın Kurt, yaptığı açıklamada, Adana-Mersin D-400 Karayolu Otogar Kavşağı’ndaki, eski Tekel fabrikası arazine Balak Metal ve Kurt İnşaat ortaklığıyla kurulan Kiza A.Ş. tarafından yapılan Kiza İş Merkezi’nin birçok dünyaca ünlü markaları bölgede bir araya getirdiği belirtti.

Projenin; şehir merkezi, havaalanı, otogar, otoban bağlantı yolu, alışveriş merkezleri ve toptancılar sitesi gibi birçok yere yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Kurt, “İlk etabı tamamlanan iş merkezimizde 280 ofis ve 60 iş yerinin bulunuyor. İş merkezimizde birçok uluslararası firma yerini almaya başladı. Dünyanın ilk kar motosikletini üreten, bunun haricinde yine dünya devi motosiklet üreticisi, Türkiye’nin en büyük yapı marketlerinden birisi ve birçok sektörden firma iş merkezimizde faaliyete geçti ya da çok kısa bir sürede açılışı gerçekleştirilecek” dedi.

Kiza İş Merkezi’nin modern yapısı, akıllı donatıları ve sosyal alanlarıyla iş hayatını herkes için daha kolay hale getirdiğini vurgulayan Kurt, “Ofislerimiz ve iş merkezlerimiz tamamen firmalara kolaylık sağlayacak şekilde kuruldu. İşletmelerin marka değerini artıran, kurumsallaşmaya da önemli katkıları olan yeni nesil ofisler, her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Başarıyı kaçınılmaz kılan bu tarz ofisler, yükselişi gelecek dönemlerde git gide artarak devam edecek” diye konuştu.

Projenin bölgeye önemli bir istihdam alanı oluşturacağını da belirten Kurt şunları kaydetti:

“Projemizde yer alan firmalar bölgede büyük istihdam alanları oluşturacaklar. Böyle yatırımlar bölge açısından çok büyük önem taşıyor. Tüm etaplarımız tamamlandığında bölgede bir gün içerisinde 5 bin kişinin yaşamasını ön görüyoruz. Günlük sirkülasyonun ise 10 bin kişinin üzerinde olmasını bekliyoruz.”