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26 Şubat 2018 09:27

Kiza’da ikinci etap Nisan’da başlıyor

Kiza İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Balak, Adana’da inşa edilen ilk etapta, 280 ofis ve 60 iş yerinin teslim edildiği Doğu Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ofis projesi Kiza İş Merkezi’nde ikinci etabın Nisan ayında başlayacağını söyledi.

Kiza’da ikinci etap Nisan’da başlıyor

26 Şubat 2018 09:27


Adana-Mersin D-400 karayolu üzeri, Otogar Kavşağı’ndaki eski Tekel Fabrikası arazisinde ilk etabı tamamlanan projenin bölgedeki ticari yaşama büyük katkı sağladığını belirten Murat Balak, “İlk etapta dünyaca ünlü ulusal ve uluslararası markaların bir araya geldiği projemizin ikinci etabına Nisan ayında başlıyoruz. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan iş merkezimiz inanıyorum ki ikinci etabın tamamlanmasıyla birlikte bölgede iş yaşamını temelinden değiştirecek” dedi.


Projenin 55 bin 262 metrekare arsa üzerinde 180 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak şekilde konumlandırıldığını vurgulayan Balak, “Adana’nın en değerli iş lokasyonunda bulunan projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun talebin olduğu projemizin ikinci etabı Nisan ayında başlayacak” diye konuştu.


Kiza İş Merkezi’nin şehir merkezi, havaalanı, otogar, otoban bağlantı yolu, alışveriş merkezleri ve toptancılar sitesi gibi birçok yere yakınlığıyla eşsiz bir konuma sahip olduğu dile getiren Murat Balak, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Lojistik avantajıyla da dikkat çeken Kiza İş Merkezi’nin modern yapısı, akıllı ofisleri ve sosyal alanları iş hayatını herkes için daha kolay hale getiriyor. Yatırımcının yüksek getiri elde etmesini sağlayan lokasyon, ulaşım imkanı ve sosyal donatıları ile öne çıkan projemiz, tüm sektörlere uygun şirketlerin ihtiyaç ve talepleri göze alınarak planlandı ve hayata geçirildi.”




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