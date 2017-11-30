Kızgın yağ döktü, başına satırla vurdu, 15 yerinden bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Yıldız Apartmanı 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Emine S. (40) iki çocuğunun babası olan Ayhan A.’dan (42) 8 yıl önce önce boşandı. Ancak çift daha sonra yine birlikte yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde çift kalktıktan sonra Emine S.’ye SMS geldi. Bunun üzerine Ayhan A. SMS’e bakmak istedi. Ancak Emine S. bakmasına izin vermeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ayhan A., Emine S.’yi darp etmeye başladı. Emine S. mutfağa kaçınca Ayhan A. da arkasından geldi. Emine S. kendini korumak için ocakta bulunan kızgın yağı alıp Ayhan A.’nın kafasından aşağı döktü. Ayhan A. canı yanınca bıçakla Emine S.’ye saldırdı. Emine S. de oturma odasına kaçıp burada satırı eline alarak kendine saldıran Ayhan A.’nın kafasına iki kez vurdu. Kadın, daha sonra da Ayhan A.’nın elinden aldığı bıçak ile onu sırt ve boyun kısmından 15 yerinden bıçakladı.

Bu arada, tuvalete kaçıp kendini kilitleyerek kurtulan Ayhan A., polisi ve sağlık ekiplerini ararken genç kadın ise evden kaçtı. Ayhan A. kanlar içinde Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayhan A. hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Genç kadın ise yakalandıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşinin telefonunu SMS nedeniyle karıştırmak istediğini bu nedenle çıkan tartışmada kendisini darp ettiğini ve bıçak çektiğini belirterek, "Ben de satırla ona vurdum sonra elinden bıçağı alıp onu bıçaklamaya başladım. Çok sinirlenmiştim, elime ne geçtiyse onunla eski kocama vurdum" dediği öğrenildi.

Zanlı kadın ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.