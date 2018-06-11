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11 Haziran 2018 14:12

Kızılay 150. yaşını kutluyor

Türk Kızılayı’nın kuruluş yıl dönümü dolayısı bir mesaj yayınlayan Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kurumun 150 yıldır ayrım gözetmeden, tarafsız, bağımsız, gönüllü hizmet, evrensellik ilkeleri çerçevesinde başta Türkiye olmak üzere dünyadaki bütün insanlara yardım elini uzattığını kaydetti.

Kızılay 150. yaşını kutluyor

11 Haziran 2018 14:12


Türk Kızılayı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Saygılı, “150 yıllık bu merhamet çınarın bir gönüllüsü olmaktan gurur duyuyorum” dedi.


Dar günlerinde, afetlerde, kan ihtiyaçlarında ve sağlık sorunlarında imdadına koştukları insanların yüzlerindeki tebessümü görmenin Kızılay mensuplarını daha da yüreklendirdiğini vurgulayan Saygılı, “Yönetim Kurulu Üyelerim adına tüm Kızılaycıları, gönüllülerimizi, fedakarca çalışan personelimizi tebrik ediyorum. Bu iyilik hareketi her geçen yıl daha da büyüyor. Büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin medarı iftiharı olan Kızılay’ın 150. yılı kutlu olsun" diye konuştu.


Türk Kızılayı’nın sosyal, afet yardımları, ilk yardım eğitimleri, kan bağışı ve kök hücre bağışı konularında hizmet verdiğini hatırlatan Saygılı, “Türkiye’nin her ilinde şubeleri, Kan ve Afet Bölge Müdürlükleri bulunan Kızılayı uluslararası alanda pek çok insani yardım projelerinde yer almaktadır. Bağış yazıp 2868’e SMS göndererek siz de Türk Kızılayı’nın yardım hareketine destek olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.




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