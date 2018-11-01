Kızılay Adana 150. yılını kutluyor

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, burada yaptığı açıklamada, Kızılay Haftası'nın, Kızılaycılık bilincinin oluşturulması, Kızılay'ın ulus ve millet açısından önemini vurgulamak ve karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Saygılı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Türk Kızılayı Şubeleri ve tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası'nın, Kızılaycılık felsefesi ve temel ilkelerini tanıtmak ve benimsetmek, gerçekleştirdiği yenilikleri ve hedefleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme imkanı sunması açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Türk Kızılayı'nın, gönüllü olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Saygılı, şunları söyledi:

“Gerçekleştirilen çalışmaların doğru araçlar ile halkımıza aktarılması bu çalışmaların devamlılığına büyük katkı sağlamaktadır. Adana'da da kutlama etkinlikleri kapsamında okullarda Kızılay gönüllüleri ve personeli tarafından Kızılaycılık konulu seminerler düzenlenmekte, yardımlaşma bilincini geliştirmek amacıyla öğrencilerin aktif yer aldıkları giyim ve kan bağışı yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Okulların yanı sıra kurumlar da kan bağışı kampanyaları düzenleyerek, Türk Kızılayı'na destek vermektedirler.”

Kızılay 150 yaşında

Saygılı, Kızılay'ın 150. Yılı olmasının, Kızılay Haftası kutlamalarına coşku kattığını da söyledi.

1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan ve hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen Türk Kızılayı'nın, Türkiye'nin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan Saygılı, “150 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılayı, günümüze kadar yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzatmıştır” ifadelerini kullandı.

Savaşta ve barışta, sosyal hayatta, uluslararası alanda ve afetlerde birçok görev üstlenen Türk Kızılayı'nın, mensubu olduğu hareketin 7 temel ilkesinden biri olan gönüllülük esasına göre çalışmalarını yürüttüğü bilgisi veren Saygılı, “Türk Kızılayı'nın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarda temel gücü, yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhudur” dedi. Saygılı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılayı, kan, ilkyardım, afet müdahale, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve gönüllülük çalışmaları ile eğitim alanlarında da hizmetler sunmaktadır. Kuruluşundan bu yana afete hazırlık ve afetlerde halkın gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten Kızılay, ulusal ve uluslararası planda bütün bu çalışmalarıyla saygınlık kazanmıştır. Kızılay yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde, felaketzedelerin acılarına ortak olur. Türk Kızılayı, halk sağlığı ile yakından ilgilenen bir kurum olarak Türkiye'de kan hizmetlerinin kurulup geliştirilmesi görevini üstlenmiştir. Bölgesel Kan Merkezleri Projesi ile ülkemizin kan sorununu çözmeyi hedefleyen Türk Kızılayı, ülkemizin kan gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılamaktadır.”

Saygılı, Kızılay'ın, hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla personeli, üyesi, gönüllüleri ve iş birliği içinde çalıştığı kurum ve kuruluşların çalışanlarına ve halkın afet bilincini arttırarak afetlerden daha az zarar görmelerini sağlamak amacıyla özellikle çocuklar olmak üzere bütün halkımıza yönelik eğitim programları düzenlediğini de söyledi.

Yardımlar yıl boyu sürüyor

Türk Kızılayı'nın çalışmalarının zamanla sınırlı olmadığına dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

“Yılın 365 günü Kızılaycılar ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmamaktadır. Bu sebeple Kızılay'a gösterilen ilgi de bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Unutulmaması gereken, Kızılay'ın hepimizin Kızılay'ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay'a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Kızılay, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle iyilik yolculuğuna devam edecektir.”

Etkinlik kapsamında kurulan Kızılay Köyünde Kan, Afet ve Toplum Merkezi birimlerinin tanıtımı yapıldı, Sinema Çadırında “Geçmişten Bugüne Kızılay” temalı film gösterimi gerçekleşti. Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Çocuk Korosu ise müzik dinletisi sundu.