Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:41

Kızılay gönüllüleri bando konseri eşliğinde kan bağışladı

Türk Kızılayı, 2005 yılında hayata geçirdiği “Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında gönüllülerine yönelik kan bağışı kampanyalarını sürdürüyor.

Kızılay gönüllüleri bando konseri eşliğinde kan bağışladı

20 Haziran 2018 15:41


Türk Kızılayı, düzenli kan bağışı anlayışını toplumun bütün kesimlerine yaymak amacıyla ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi’nde bu çalışmalarını yürütüyor.


Türk Kızılayı Adana Şubesi, kan bağışı gönüllülerine yönelik keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kızılay’ın gönüllü bağışçılarından Umuda Yolculuk Grubu, resmi törenlerin yanı sıra açılış, sportif ve şenliklere renk katan Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseri eşliğinde kan ve kök hücre bağışında bulundu.


İnönü Parkı’ndaki Kızılay Kan Bağış Evi’nde Umuda Yolculuk Grubu üyeleri bir taraftan bir taraftan kan ve kök hücre bağışında bulunurken, diğer yandan bando takımının sevilen marş ve şarkıları ile keyifli anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği bando konseri alkış topladı.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, toplumun ihtiyacı olan kanı çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak; uluslararası standartlarda toplamak ve ihtiyaç sahiplerine güvenli koşullarda dağıtmak yönündeki hizmetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.


Kan bağışı kampanyalarında en büyük güç ve desteği gönüllülerden aldıklarını belirten Saygılı, “Çünkü kanın, bağış dışında bir temin yöntemi bulunmamaktadır ve kaynağı yalnızca insandır” dedi.


150. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kızılay’ın tüm dünyada mağdurun ve mazlumun umudu; ihtiyaç sahiplerinin gölgesine sığındığı güvenli bir liman haline geldiğini hatırlatan Saygılı, kurumun uluslararası insani yardım hareketleri içerisinde model alındığını ifade etti.


Merhamet çınarı Türk Kızılayı’nın zor durumdaki insanların dertlerine derman olmak için koşturduğunu vurgulayan Saygılı, "Milletimizin iyilik ve yardımlaşma eli Kızılay dünyanın neresinde bir insan ıstırabı varsa dindirmek için var gücüyle çalışıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu IFRC’nin de Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu başkanlığını yapan Kızılay, 53 ülkenin koordinasyonunu yürütüyor. Türkiye’deki yardım modelimiz bölgede, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ulusal derneklere yaygınlaştırılması için bir fırsat veriyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç