Kızılay gönüllüleri bando konseri eşliğinde kan bağışladı

Türk Kızılayı, düzenli kan bağışı anlayışını toplumun bütün kesimlerine yaymak amacıyla ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi ve 67 Kan Bağışı Merkezi’nde bu çalışmalarını yürütüyor.

Türk Kızılayı Adana Şubesi, kan bağışı gönüllülerine yönelik keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kızılay’ın gönüllü bağışçılarından Umuda Yolculuk Grubu, resmi törenlerin yanı sıra açılış, sportif ve şenliklere renk katan Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseri eşliğinde kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İnönü Parkı’ndaki Kızılay Kan Bağış Evi’nde Umuda Yolculuk Grubu üyeleri bir taraftan bir taraftan kan ve kök hücre bağışında bulunurken, diğer yandan bando takımının sevilen marş ve şarkıları ile keyifli anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların da ilgiyle izlediği bando konseri alkış topladı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, toplumun ihtiyacı olan kanı çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak; uluslararası standartlarda toplamak ve ihtiyaç sahiplerine güvenli koşullarda dağıtmak yönündeki hizmetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.

Kan bağışı kampanyalarında en büyük güç ve desteği gönüllülerden aldıklarını belirten Saygılı, “Çünkü kanın, bağış dışında bir temin yöntemi bulunmamaktadır ve kaynağı yalnızca insandır” dedi.

150. kuruluş yıldönümünü kutlayan Kızılay’ın tüm dünyada mağdurun ve mazlumun umudu; ihtiyaç sahiplerinin gölgesine sığındığı güvenli bir liman haline geldiğini hatırlatan Saygılı, kurumun uluslararası insani yardım hareketleri içerisinde model alındığını ifade etti.

Merhamet çınarı Türk Kızılayı’nın zor durumdaki insanların dertlerine derman olmak için koşturduğunu vurgulayan Saygılı, "Milletimizin iyilik ve yardımlaşma eli Kızılay dünyanın neresinde bir insan ıstırabı varsa dindirmek için var gücüyle çalışıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu IFRC’nin de Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu başkanlığını yapan Kızılay, 53 ülkenin koordinasyonunu yürütüyor. Türkiye’deki yardım modelimiz bölgede, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ulusal derneklere yaygınlaştırılması için bir fırsat veriyor” diye konuştu.