Kızılay Haftası'nda Çukurova'da kök hücre bağışı

Çukurova Belediyesi bahçesinde kurulan Kızılay çadırında görevliler, gün boyu kan ve kök hücre bağışçılarını kabul etti. Kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyasına katılan, kendisi de kök hücre bağışçısı olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kızılay'ın hayat kurtaran bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, halka bağış çağrısı yaptı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Tanıdığımız günden bu yana Türk Kızılayı'nın dostu olan Soner Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kan bağışı ve kök hücre bağışı etkinliklerimize her zaman ev sahipliği yapmıştır. Kızılay Haftası münasebetiyle düzenlediğimiz bu kampanyamızda da bizlere destek veren ve ev sahipliği yapan Soner Başkanımıza 'Teşekkür Belgesi' vermek istiyoruz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise, "Kızılayın bu tür çalışmalarını çok önemsiyorum. Türk Kızılayı'nın bu bağışlarında Adana hep en önde. Bizim de bunda katkımız olduğunu düşünüyorum. Ben de bir bağışçıyım aynı zamanda. Dönem dönem kan bağışında bulunuyorum. Bu çalışmalar sonuç verecektir. Kan hastalıklarından hiç kimse hayatını kaybetmeyecek duruma geleceğini ümit ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı kök hücre ve kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e Türk Kızılayı amblemli fincan takımı hediye etti.