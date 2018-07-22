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22 Temmuz 2018 10:34

Kızılay Toplum Merkezleri, iyiliğe öncülük ediyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) iş birliğinde 2015’te hayata geçirilen proje kapsamında açılan Toplum Merkezini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kızılay Toplum Merkezleri, iyiliğe öncülük ediyor

22 Temmuz 2018 10:34


Adana İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, Kızılay Toplum Merkezini ziyaretinde, Kızılayın hem Adana’da hem Türkiye’de hem de dünyadaki çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyledi.


Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin kan bağışı kampanyaları ve eğitim çalışmaları kapsamındaki projelere destek verdiklerine değinen Altınsoy, “Bu projeleri birlikte sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, Altınsoy’a ziyareti ve destekleri nedeniyle teşekkür etti.


Saygılı, Türk Kızılayı’nın, bir taraftan tüm toplum kesimlerinin kan ihtiyacını karşıladığını, bir taraftan ilk yardım afet bilinçlendirme eğitimleri verdiğini, bir taraftan da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yaralarına merhem olduğunu ifade etti. Saygılı, “Kızılay, ayrıca toplum merkezlerinde psikososyal destek koruma, geçim kaynağını geliştirme ve meslek edindirme çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemize gelen Suriyeli misafirlerimizin aile bağlarının güçlendirilmesi, topluma uyum sağlanması, psikososyal desteklerimiz ve sağlık eğitimlerimizle çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan da bu misafirlerimizin becerilerini geliştirerek ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için kuaförlük, biçki-dikiş, ahşap boyama, bilgisayar ve aşçılık gibi mesleki eğitimler veriliyor” diye konuştu.


Saygılı, çalışmaların özel sektör ve kamu kurumları ile iş birliği içinde sürdüğünü, bu iş birliğinin daha ileriye taşınmasına gayret ettiklerini kaydetti.




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