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08 Temmuz 2018 09:36

Kızılay’a kan bağışına gümüş madalya

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’nın kan verme konusundaki çağrısına uyarak, 25 kez kan bağışında bulunan iş adamı Bayram Ali Baysal, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kızılay’a kan bağışına gümüş madalya

08 Temmuz 2018 09:36


Başkan Saygılı, iş adamı Baysal’a madalyasını teslim ederken yaptığı konuşmada, kan vermenin önemin dikkati çekerek, kan bağışının kişinin kalben yerine getirmesi gereken bir olay olduğunu belirterek, “Kan bağışı bir hayat kurtarmanın yanı sıra, kişinin sağlığı açısından da son derece faydalı’” hatırlatması yaptı.


18-65 yaş arası tüm sağlıklı bireylerin kan verebileceğini vurgulayan Başkan Saygılı, “50 kilonun üzerinde olan kişilerin kan vermesinde bir sakınca yoktur. Erkekler en sık 3 ayda bir; kadınlar ise en sık 4 ayda bir olmak üzere yılda toplam 4 üniteyi geçmeyecek şekilde kan verebilirler” dedi.


Başkan Saygılı "Kocaman yürekli insanlar" olarak tanımladığı bağışçılarının sayısının her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, "Bu vesile ile tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Onların bu insanlık görevlerinin tüm insanlarımıza örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.


Madalyasının Başkan Saygılı’nın elinden alan iş adamı Bayram Ali Baysal ise, kan verdiği zaman kendisini daha sağlıklı ve zinde hissettiğini, hepsinden önemli de hiç tanımadığı kişilere iyilik yapmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.




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