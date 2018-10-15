Kızılay'a kan bağışında mahalleler yarışıyor

Adana Valiliği ve Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin "Kahraman Olmak Kanımızda Var" sloganıyla bir süre önce başlattığı kan bağışı kampanyalarına, Kızılay gönüllüsü vatandaşların desteği katlanarak artıyor. Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin kampanyasında, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl de kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi'nin, kentteki kan stoklarını ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde tutmak amacıyla organize ettiği kampanyalara, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Kentteki okullar, kurum ve kuruluşlar ile mahalle sakinlerinin katkıda bulunduğu organizasyonlardan biri de Yüreğir ilçesinde gerçekleşti. Yeşilbağlar Mahallesi Harran Cami bahçesindeki organizasyonda, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtay, Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adil Oflaz, cami imamı Mehmet İpek ve çok sayıda mahalle sakini, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, daha sonra kampanyaya destek veren ve organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verdi.

Saygılı, yapılan çalışmaların, hastanelerin ve hastaların kan sıkıntısı yaşamaması adına önemli olduğunu belirterek, “Yapılan her kan bağışı, 3 hayat kurtarıyor. Kan bağışında bulunan her vatandaşımız adına doğaya bir fidan dikiyoruz. Kahraman olmak hepimizin kanında var. Adanalıları, kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Kızılay Kulübü öğrenci topluluğu da, kan bağışı yapanlara, form doldururken yardımcı oldular.