Kızılay'dan "Geçim Kaynaklarını Geliştirme" çalıştayı

“Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olarak, birçok çalışmaya imza atan Türk Kızılay, Adana'nın ekonomik ve sosyal refahına katkı sunacak, geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdi.

Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında faaliyetler gösteren Türk Kızılay Adana Toplum Merkezi tarafından'Mülteci, Sığınmacı ve İhtiyaç Sahibi Yerel Halkın Geçim Kaynağını Geliştirme” başlığı altında organize edilen çalıştay, Sheraton Grand Hotel'de yapıldı.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Sayılı, "Sığınmacı, Mülteci ve vatandaşlarımıza geçim kaynağı oluşturarak, yaşam kalitelerini artırmaya katkı sunmayı hedeflediğimiz çalıştayımıza katılım sağlayan tüm kurum ve STK temsilcileri ile değerli akademisyenlerimize teşekkür ederim” diyerek, başladığı açılış konuşmasında, çalıştayın amacına dikkati çekti.

Saygılı, “İş olmadan aş olmayınca yaşamın devamı gerçekten çekilmez olur. Umut ediyorum ki; çalıştayın sonuçları bu mağdur insanlar için olumlu yaşantılar şeklinde yansıyacaktır” dedi.

Başkan Saygılı, çalıştaydan çıkacak sonuçlar kapsamında, yerel bazlı yeni proje ve uygulamaların hayata geçirilmesinin sağlanacağını, bunun da Adana'da sosyal ve ekonomik refaha katkı sunacağına inandıklarını kaydetti.

Saygılı'nın açılış konuşmasının ardından katılımcılara hitap eden Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ise, sığınmacılar için yapılan çalışmalara dikkati çekerek, “Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu kapsamında geçici koruma altındaki Suriyelilerin, uluslararası koruma statüsündeki yabancıların sosyal uyumunun sağlanması için kurulan Toplum Merkezleri aracılığıyla Adana'da da psikososyal destek, sosyal uyum ve meslek edindirme gibi ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışmalar yapmıştır” dedi.

Çalıştayın önemine de dikkati çeken Vali Yardımcısı Küpeli Kan, “Burada varmak istediğimiz nokta; mülteciler, sığınmacılar ve vatandaşlarımız açısından geçim kaynaklarını nasıl geliştireceğimizdir. Geçim kaynağı geliştirildiğinde yaşanan sorunların, sıkıntıların da azalacağı kanaatindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Çalıştaya; Adana İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Oflaz, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fatih KarayandI, Adana Büyükşehir Belediyesi Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürü Sait Altıparmak, Seyhan Belediyesi Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü Adil Murat Vural, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Adnan GümüŞ, Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Çolak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Adana Çalışma ve İş Kurumu Müdür Yardımcısı Müjgan Karyağar ile Adana Sanayi Odası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, UNHCR, WFP, UNFPA, UNDP, ILO, IOM, SGDD ve Hayata Destek Derneği gibi sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.