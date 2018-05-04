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04 Mayıs 2018 14:15

Kızılay’dan özel öğrenciler için sınıf

Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Kızılayı tarafından bir ilkokulun özel öğretim öğrencileri için sınıf düzenlenip donatılarak açılışı yapıldı.

Kızılay’dan özel öğrenciler için sınıf

04 Mayıs 2018 14:15


Toki Şehit Suat Ocak İlkokulu özel öğretim öğrencileri için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan ve donatılan özel öğretim sınıfının açılışına Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, Kızılay Kozan Şube Temsilcisi Enver Erkuran ile Türk Kızılayı personelleri, Okul Müdürü Gürcan Gültekin ile okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldılar.


Açılış sonrası programa katılanlar özel öğretim öğrencileri için hazırlanan sınıfı gezdiler.


Türk Kızılayı Kozan Şube Sorumlusu Enver Erkuran, “Özel öğretim öğrencileri için bir otizm sınıfının açılışını bugün yapmış bulunuyoruz. Türkiye genelinde Türk Kızılayı’nın başlatmış olduğu bir proje. Okulumuz Toki Şehit Suat Ocak ilkokulu yetkilileri bizlere daha önce böyle bir sınıfa ihtiyacı olduklarını belirterek başvuru yapmışlardı. Bizlerde projeyi duyar duymaz Türk Kızılayı Kozan Şubesi olarak hemen müracaatımızı yaptık. Türk Kızılayı da sınıfımıza gerekli olan donanım ve malzemeleri gönderdi. Yaklaşık 9 bin Türk Lirası ile hazırlandı bu sınıf. Sınıfımızı öğrencilerimizin güle güle kullanmalarını diliyoruz. Bu sınıfta bir özel öğretim öğrencisi için gerekli olan A’dan Z’ye tüm malzemeler bulunmaktadır” dedi.




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