Kızılay’ın “Arakan’a Sahip Çık Kampanyası” başladı

Saygılı, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın görmezden geldiği Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulme, her zaman olduğu gibi en güçlü sesi yine Türkiye’nin çıkardığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Arakan halkına yönelik baskı ve işkencenin bir an önce son bulması için dünya liderlerine çağrıda bulunduğunu ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Saygılı, evleri yakılan, yaşadıkları köyleri terk etmek durumunda kalan mazlumlar için insani yardım kampanyası başlatıldığını ifade etti.

Kızılay nakdi bağış kabul ediyor

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Kızılay’ın “Arakan’a Sahip Çık Kampanyası”nın şimdiden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Kampanya kapsamında yardımların nakdi olarak kabul edildiğini, bu yardımlarla başta gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere acil ihtiyaçların bölgeye ulaştırılacağını belirten Saygılı, şöyle devam etti:

“Milletimiz sıkıntıda olan insanlara kadimden bu yana el uzatmıştır. Arakan bölgesinde yaşayan Müslüman kardeşlerimize yapılanlar da insanlık dışıdır. Hiç kimse toprağından edilmemelidir. Yapılan bu işkenceyi kınıyorum. Çocuk yaşlı sefil bir haldeler. ‘Arakan’a sahip çık’ diyerek başlattığımız kampanyamıza şimdiden ilgi yoğun. Destek verenlere teşekkür ediyorum. Bağış yapmak isteyenler şubemize ulaşabilirler. Adanalılar yardımseverliğini Arakanlı mağdurlar için de gösterecektir. Buna gönülden inanıyorum.”

Saygılı, “Arakan’a Sahip Çık Kampanyası” hakkında bilgi almak isteyenlerin Türk Kızılayı Adana Şubesi’ne 0322 457 1923 numaralı telefondan ulaşabileceklerini belirtirken, yardımseverlerin ise 1783 şube kodlu Ziraat Bankası Belediye Şubesi, IBAN TR 1700 0100 1783 0000 1868 6039 no’lu hesaba bağışlarını yapabileceklerini ifade etti.