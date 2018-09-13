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Kızılay'ın Sonbahar Kan Kampanyası başladı

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen Sonbahar Kan Kampanyası, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle başladı.

Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından düzenlenen Sonbahar Kan Kampanyası, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başladı.


Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılayı tarafından yürütülen hizmetlerin, coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Her kampanyamıza, vatandaşların ilgisinin yanı sıra kurum ve kuruluşların da destek vermesi, bizleri mutlu ediyor” dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Saygılı, “Hemşehrilerimizi kan bağış noktalarımıza bekliyoruz. Amacımız, hastanelerde kan bekleyen hasta olmaması ve tek çaresi kök hücre nakli olan vatandaşlarımıza umut olabilmek. Bu da, yardımsever Adanalılar, bağışçılarımız ve Büyükşehir Belediyemiz gibi değerli kurum ve kuruluşlarımızın destekleriyle gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Karayandı ise kan bağışının önemine değindi.


Türk Kızılayı'nın faaliyetlerine desteklerinin süreceğini vurgulayan Karayandı, şöyle konuştu:


“Halkımızın sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılamak, çeşitli hizmetler sunmak ve sağlık konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımız, devam ediyor. Bunun yanında kan ve kök hücre bağışçısı kazanımı amacıyla Türk Kızılayı ile projeler yürütüyoruz. Halkımızı, düzenli kan bağışı yapmaları ve kök hücre nakli bekleyen hastalar için de kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum."


Yapılan açıklamalardan sonra, gönüllü vatandaşların kan ve kök hücre bağışları kabul edildi.

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