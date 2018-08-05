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05 Ağustos 2018 17:37

Kızıldağ Güreşlerinin ağalığını Abdullah Kaçar yeniden kazandı

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Kızıldağ Güreşlerinin ağalığını Abdullah Kaçar yeniden kazandı

05 Ağustos 2018 17:37

Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşlerinin ağalığını eski güreş ağası Abdullah Kaçar yeniden kazandı.


534. Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşlerinin ağalığı işin Abdullah Kaçar, Fatih Karataş ve İlyas Karabulut yarıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ağalık yarışmasını 20 bin TL ile başlattı. Üç ağa adayı açık artırma ile yarıştı. 2018 yılının güreş ağası Abdullah Kaçasr 200 bin lira ile yeniden ağalığı kazandı.


Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Abdullah Kaçar’a ağalık feshi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ağalık tespihi hediye etti. Sözlü yaptığı konuşmada, “Ağalık vermekle olur. Ödülün büyüklüğü önemli değil. Türk milletinin bir kültür mirasını burada yaşatıyoruz” diyerek Kaçar’ı kutladı.


534. Kızıldağ Yaylası Geleneksel Karakucak Güreşlerinin ağalığına seçilen Abdullah Kaçar kendisine hediye edilen koyunu Karaisalı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağışladı. Yeni güreş ağası Kaçar, daha sonra davul-zurna eşliğinde güreşseverleri alkışlar eşliğinde selamladı.




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