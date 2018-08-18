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18 Ağustos 2018 09:02

Kızıldağ Yaylasında futbol okulu öğrencilerine kebap ziyafeti

Adana’nın Karaisalı İlçesinde 2 hayırsever işadamı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Yaz Futbol Okulu kursuna katılan öğrencilere kebap ziyafeti çekti.

Kızıldağ Yaylasında futbol okulu öğrencilerine kebap ziyafeti

18 Ağustos 2018 09:02


Adana Büyükşehir Belediyesi Kızıldağ Yaylası Aytaç Durak Spor tesislerinde gerçekleştirilen yemekle ilgili olarak konuşan Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası Tertip Komitesi Başkanı Dr. Uğur Ünaldı, “Futbol okulumuzun son günlerine geldik. Yaklaşık 2 aydır çocuklarımızı eğiten Ali Akköl ve Himmet Can hocalarımız başta olmak üzere saha görevlilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımıza mangal partisi düzenleyen Ismail Davşan bey ve tatlı ikram eden Nefer Bayram beye çocuklarımız adına minnet duygularımı sunarım. Çocukların sevinci her şeye değer” dedi.


Geleceğin yıldız kramponlarının Adana’dan yetişmesi için her yaz tatilinde futbol okulları açan Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7 bin çocuk ve gence ücretsiz futbol eğitimi vermeye devam ediyor. 18 Haziran’da 9 ilçedeki 10 stadyumda başlayan Yaz Futbol Okulu’nda, 7-15 yaş arasındaki kursiyerlerin forma, şort ve tozluk ihtiyaçları yine Adana Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan, Yumurtalık, Feke, Pozantı, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde Yaz Futbol Okulu açılmıştı. Kurslarda Teknik Direktör Tekin İncebaldır koordinesinde 22 yardımcı antrenör ile 7-15 yaş arasındaki 7 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim veriliyor.




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