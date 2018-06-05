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05 Haziran 2018 15:20

Kızıldağ Yaylası’nda jandarma karakolu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası’nda yapılan Geçici Jandarma Asayiş Karakolu ile vatandaşların evlerinde daha rahat bir şekilde uyuyacağını söyledi.

Kızıldağ Yaylası’nda jandarma karakolu

05 Haziran 2018 15:20


Yaz aylarında nüfusu önemli oranda artan, Karaisalı’ya bağlı Kızıldağ Yaylası’nda yaptırılan Geçici Jandarma Asayiş Karakolu’nun açılışı, Vali Mahmut Demirtaş’ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi.


Jandarma Teşkilatı’nın, ülkenin güvenliği ve huzuru için görev yaptığını anlatan Vali Demirtaş, “Bugün çok önemli bir hizmeti yerine getiriyoruz. Geçici karakolu açıyoruz, hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Bundan sonra inşallah evinizde çok daha rahat bir şekilde uyuyacaksınız. İş yerinize akşam çok rahat bir şekilde kilidi vurup evinize gideceksiniz, çünkü ‘burada jandarmamız var’ diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.


İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Yalçın ise yaz aylarında mevsim koşullarına bağlı olarak yaylada yoğun nüfus hareketliliği olduğuna vurgu yaparak, “Bu kapsamda, yaz aylarında mevsimlik asayiş ihtiyacını karşılamak, vatandaşların jandarmaya müracaatlarını kolaylaştırmak, hizmeti vatandaşa götürmek ve meydana gelmesi muhtemel olaylara kısa sürede müdahale etmek maksadıyla geçici jandarma asayiş karakolu teşkil edilmiştir” dedi.


Konuşmaların ardından, Karaisalı Kızıldağ Yaylası Geçici Jandarma Asayiş Karakolu’nun açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Karakolun açılış törenine Karataş kaymakam Vekili Melih Aydın, Karaisalı Başkanı Saadettin Aslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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