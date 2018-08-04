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04 Ağustos 2018 10:57

Kızıldağ Yaylasında konser

Adana’nın Karaisalı İlçesine bağlı 1660 rakımlı Kızıldağ Yaylasında Ankaralı Ayşe ve Ali Kınık konser verdi.

Kızıldağ Yaylasında konser

04 Ağustos 2018 10:57


533.Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında üç gün sürecek etkinliklerin ilki dün akşam başladı. Saat 19.00’da saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra Kuran-ı Kerim okundu. Slayt tanıtım filminin gösterilmesinden sonra Ali Kınık sahne aldı.


Adana’nın en önemli yaylalarından olan Kızıldağ’da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra Ankaralı Ayşe Dinçer bir konser verdi.


Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi tarafından organize edilen şenliklerde bugün ise Türk Halk Müziği sanatçısı Orhan Hakalmaz bir konser verecek.




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