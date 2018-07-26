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26 Temmuz 2018 13:09

Kızıldağ’a klimalı belediye otobüsleri seferde

Adana Büyükşehir Belediyesi, merkeze 78 kilometre uzaklıktaki Karaisalı’nın Kızıldağ Yaylası’na 27 Temmuz Cuma günündün itibaren otobüs seferleri başlatıyor.

Kızıldağ’a klimalı belediye otobüsleri seferde

26 Temmuz 2018 13:09

Adana-Karaisalı arasında günde 27 sefer gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi, sezon sonuna kadar Kızıldağ’a da günde 2 seferle toplu taşıma hizmet verecek.


Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda çok koltuklu klimalı otobüslerle ilçeler arasında toplu taşıma hizmeti sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla planlama yaptı. Yayla sezonunun açılmasıyla birlikte Kozan’ın Horzum ve Pozantı’nın Akçatekir yaylasına düzenli otobüs seferleri düzenleyen Adana Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini Karaiası’nın Kızıldağ Yaylası’na da yansıttı.



27 Temmuz’dan itibaren başlıyor


Ulaşım Daire Başkanlığı, merkeze 78 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Yaylası’na 27 Temmuz Cuma gününden itibaren otobüs seferlerinin başlatılacağını duyurdu. Karaisalı-Adana arasında günde 27 sefer gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sezon sonuna kadar Kızıldağ Yaylası’na da günde 2 seferle toplu taşıma hizmetini ulaştıracağı belirtildi.



Seferler Kızıldağ-Çifte Minareli Camii arasında


Ulaşım Daire Başkanlığı’nın planlamasına göre otobüs seferleri Kızıldağ-Çifte Minare Camii arasında gerçekleştirilecek. İlk otobüs, sabah 05.30’da Kızıldağ’dan kent merkezine hareket edecek, ikinci sefer ise Çifte Minare Camii önündeki durak saat 17.30’da başlayacak. Vatandaşlar, Kızıldağ-Adana arasında hizmet verecek belediye otobüslerinden 6.75 lira ücret ödeyerek yararlanabilecek.


Şehit, gazi yakınları, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar ise ücretsiz kartları ile seyahat edebilecek.




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