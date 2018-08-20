Kızıldağ’da 4 takım yarı finale yükseldi

’si düzenlenen Köylerarası Futbol Turnuvası’nda son haftaya gelindi. 16 takımın katıldığı turnuvada 4 ekip yarı finale yükseldi.

Hafta sonu yapılan maçlarda rakiplerini yenerek yarı finale kalan Yağıbasanspor, 2 M Hacılıspor, Çatalanspor ve Topalakspor cumartesi günü karşılaşacaklar. 26 Ağustos 2018 Pazar günü final maçı oynanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı Belediyesi ve Karaisalılılar Derneği tarafından organize edilen geleneksel futbol turnuvası gerek yaylacılar ve gerekse çevre köylerden gelen vatandaşların büyük ilgisine neden oluyor.