Kızıldağ’da tapu sorunu çözülüyor

Vali Demirtaş, Karaisalı Kızıldağ Yaylasında Geçici Jandarma Asayiş Karakolu’nun açılışını gerçekleştirmesinin ardından, Karaisalı Kızıldağ Yaylası’nda ikamet eden vatandaşların dile getirdikleri, vakıf arazilerine yönelik tapu sorunları başta olmak üzere eğitim, sağlık, ulaşım gibi konulardaki taleplerini dinledi. Vali Demirtaş, tapu sorununun en kısa sürede çözümleneceği müjdesini verdi.

Vali Demirtaş daha sonra bölgede faaliyet gösteren Kızıldağ Yaylası Semt Polikliniği’nde incelemelerde bulunarak, poliklinik görevlilerince verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Olabilecek eksikliklerin mutlaka bildirilmesi talimatı veren Vali Demirtaş, kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki sağlık hizmetlerinin, vatandaşlara en kaliteli şekilde verilmesi yönündeki gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Vali Demirtaş, Kızıldağ yaylasındaki vatandaş buluşması ve poliklinik incelemesinin ardından Karaisalı Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, Kaymakam Vekili Melih Aydoğan’dan, ilçenin genel durumunun yanı sıra gerçekleştirilen ve planlanan yatırımların geldiği aşamayı değerlendirerek, ilçelerin hak ettikleri kamu hizmetleriyle buluşmasına büyük önem verdiğini vurguladı.