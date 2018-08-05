Kızıldağ’ın başpehlivanı İbrahim Bölükbaşı oldu

’sü yapılan Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı Erzurumlu İbrahim Bölükbaşı oldu.

Finalde rakibi Rıza Yıldırım’ı yenen İbrahim Bölükbaşı’nı kutlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, gelecek yıl başpehlivanlık para ödülünün 50 bin lira olacağını açıkladı. Sözlü, Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı’na ayrıca çerçeveli Atatürk resmi de verdi. Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nin Türkiye’nin en köklü güreş organizasyonlarından olduğunu vurgulayan Sözlü, bu mirasa hizmet etmekten şeref duyduklarını kaydetti. Güreşler sonunda Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı 1 kilogram ağırlığındaki 22 ayar altından kemeri sembolik olarak taktı. Altın kemeri kazanmanın kuralı ise 3 yıl üst üste başpehlivan olmak.