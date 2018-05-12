Kardeşinin korneasını almak isteyen kız kardeşi ise, doktorun önerisi üzerine az da olsa gördüğü için fedakarlık yaparak organı sırada bekleyenlere bıraktı.

Alınan bilgiye göre, şampiyonluk yolundaki Galatasaray’ın Akhisarspor ile yaptığı maçın ardından yaşanan 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası Gök ailesinin dramını ortaya çıkardı.

Bir kebapçıda paket dağıtıcısı olarak çalışan Mustafa Gök (48) ile ev hanımı olan Ayşe Gök’ün (45) 4 çocuğundan tek oğlu olan fanatik Galatasaraylı 18 yaşındaki İslam Gök ile kuzeni Kadir Gök (18) geçtiğimiz pazar günü Galatasaray Akhisarspor maçını izlemek için bir kafeye gitti. Maç sonunda takımı galip gelen Gök, kuzeni ile birlikte tekrar Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesindeki evine dönerken İsmail Terimiz (31) ve Hakan Yavuz’un (30) bulunduğu motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yavuz ile Terimiz kaldırıldıkları hastanede olay günü hayatını kaybetti. Gençler Sarıhamzalı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Hafif yaralı olan Kadir Gök hastanede tedavisi ardından taburcu edilirken, İslam Gök ise Cuma günü hayatını kaybetti.

"Bir kızı organ bekliyor, diğer kızı kornea nakli oldu"

İslam Gök’ün 23 yaşındaki ablası Neslihan Gök’ün 2 yıl önce İstanbul’da bir gözüne, geçen yıl da Adana da diğer gözüne kornea nakli yapıldığı, diğer kardeşi Ayten Gök’ün de aynı rahatsızlık sebebiyle organ beklediği ortaya çıktı. Organ nakli beklemenin çok zor bir süreç olduğunu bilen baba Gök, oğlunun bütün organlarını hiç düşünmeden bağışladı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybeden Gök’ün organlarını kontrol eden doktorlar iki kornea, iki böbrek ve karaciğerinin bağışlanabileceğini söyleyerek organ bekleyen 5 kişiye hayat verebileceğini bildirdi.

"Benim oğlum öldü başkalarına hayat versin"

Baba Gök, "Doktor ’elimizden geleni yaptık ama beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını bağışlamak ister misiniz’ diye sordu. Biz de kabul ettik, çünkü bu acıyı biz yaşadık. Benim çocuğum göz korneası için 2 yıl bekledi. Eminim bizden daha çok ihtiyacı olan kişiler vardır, Belki onlara bir umut olur. Onlara hayat versin. Benim oğlum en az 5 cana hayat verecek. Benim kızım da organ bekliyor ama o kadar ilerlemediği için şuan sıraya koymadılar, inşallah gerek kalmaz. Diğer kızım başkasının organıyla hayat bulduğu için biz de organları bağışlamayı uygun gördük" dedi.

"Ben başkasının organlarıyla hayat buldum"

İsmal Gök’ün ablası Neslihan Gök, "Ben de yıllarca kornea bekledim, gerçekten çok zor bir durum. Uzun bir süreç geçirdim ve o zorluğu gördüm ondan dolayı biz de bağış yaptık. Benim gibi organ nakli bekleyenlere umut olsun. Ben en az 2 yıl organ bekledim, o zaman Adana’da yoktu, İstanbul’a gittik. 2 yıldan fazla bekledikten sonra iki gözümden de kornea nakli oldum. İki defa nakil geçirdim benim gibi bekleyenlere bir umut olur inşallah" diye konuştu.

"Ben kardeşimin korneasını almayı çok istedim ama daha fazla ihtiyacı olanlar varmış"

Kornea bekleyen kardeşi Ayten Gök ise "Az önce hastaneye gittik belki kardeşimin gözleri bana uygun olur diye kontrole girdim. Gözleri bana uydu. Ancak doktor benim bir gözüm yüzde 60 bir gözüm ise yüzde 40 gördüğü için ’hiç görmeyen insanlar var senin şuan acil kornea nakline ihtiyacın yok’ dedi. Ben de bu nedenle kardeşimin korneasını onlara verilmesini kabul ettim. Ben de başkalarına gönderin onlara umut olsun dedim. Kardeşimden bir parça taşıyacaktım ama olmadı. Sırada bekleyenler kardeşimin gözlerini yaşatsınlar. Kardeşimin organlarıyla kim can bulduysa Allah hepsine şifa versin. İnşallah hepsi sağlığına kavuşsun bizde mutlu olalım herkesi organ bağışına davet ediyorum. Mağdur insanları düşünün zaten toprakta hepsi çürüyecek bağış yapın insanlar can bulsunlar" diyerek ağladı.

Organları alınan genç toprağa verildi.