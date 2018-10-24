Klikya efsaneleri resim sergisine dönüştü

Mersinli sanatçı Asuman Bozkurtoğlu Klikya efsanelerinden oluşan 35 eserini Adana'da sergiledi.

Asuman Bozkurtoğlu'nun Adana Ressamlar Derneği'ne ait AÇS Sanat Galerisi'nde belgesel niteliğinde sergilenen eserleri Adanalı sanatseverlerle buluştu.

Bodzkurtoğlu'nun eserleri, Eshab-ı Kehf, Şehy Ali Semerkand, Şahmeran, Aias ve Triskelos, Kahraman Sarpeden, Zeus ile Eurapa, Zephyrus, Alahan Manastırı, Adam Kayalar, Dikilitaş (Tarsus), Kirsu Meydanı ve Kalesi, Aşağı Dünya, Aya Tekla, Antiya ve Hobrokoms, Kharitler (Üç Güzeller), Kızkalesi, Kraliçe Aba, Donuktaş, Sardanapalin, Antiochos ve Sfratopi, Klikya Aphrodias, Adenin- Mima- Aprodit, Perseus, Mitras, Andromache, Akkale ve Kleopatra ve Selefkos Nikator'dan oluşuyor.

Bu eserlerin esas çıkış noktasının Klikya Efsaneleri isimli kitap için hazırlandığını belirten Asuman Bozkurtoğlu, “Adana'da AÇS Sanat Galeri'nde açtığım bu her bir eser her bir hikayeyi anlatır. Tarihten gelen, dilden dile dolaşan efsaneler ve eserlerin görsel harabelerini anlatıları hepsi kitabımızda mevcuttur. Ben onları okuyup hepsini, bütün harabeleri gezip, yoğurup, hepsini bir harmanlayıp eserleri meydana getirdim. Böyle bir serinin çıkması benim için çok güzel oldu. Ama bunları ayrı ayrı değil de hepsinin bir yerde sergilenmesi, devamlı kalıcı bir yerde olması beni çok memnun edecektir” dedi.