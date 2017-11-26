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26 Kasım 2017 10:11

Kocası darp etti, kucağında kızıyla sığınma evine gitti

Adana’da eşi tarafından darp edilen, akrabaları tarafından da tehdit edilen kadın, kucağında çocuğuyla birlikte polise sığındı.

Kocası darp etti, kucağında kızıyla sığınma evine gitti

26 Kasım 2017 10:11

Genç kadın sığınma evine yerleştirildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsa A., 23 yaşındaki eşi Meryem A.’yı kendisinden izinsiz dışarı çıktığı için kıskanıp darp etti. Bunun üzerine Meryem A. bir kızını da alıp evden ayrılmak ve eşinden boşanmak istedi. Meryem A.’nın bu tavrı üzerine İsa A.’nın kardeşleri ve kuzenleri genç kadını evden gitmemesi ve boşanmaması için tehdit etti. Genç kadın bu tehditler üzerine olayların sakinleşmesi için evde bekledi. Evden akrabalarının gitmesinin ardından 155’i arayarak eşinin kendisini darp ettiğini, akrabalarının da tehdit ettiğini söyleyip yardım istedi. Polis eve gelip kadını aldı. Genç kadın götürüldüğü polis merkezinde eşi ve akrabalarından şikayetçi oldu. Meryem A. can güvenliği olmadığı için de kadın sığınma evine yerleşme talebinde bulundu. Bunun üzerine genç kadın kucağında çocuğuyla birlikte polis tarafından sığınma evine götürüldü.


Zanlılar ise polis tarafından gözaltına alındı.




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