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02 Aralık 2017 09:31

Kocasını öldüren kadın: "Keşke ben ölseydim"

Adana’da ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında öldüren kadın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ifadesinde "Keşke ben ölseydim" dediği öğrenildi.

Kocasını öldüren kadın:

02 Aralık 2017 09:31


Olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde 30 Kasım gecesi yaşandı. İddiaya göre, Uğur S. (41) boşanma aşamasında olduğu ve 3 aydır ayrı yaşadığı eşi Tuğba S.’nin (32) Ali K. (29) ile sevgili olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Uğur S. arkadaşı Özer A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba S.’nin (32) yanına geldi. Çift arasında sokak ortasında çıkan tartışma sırasında Tuğba S.’nin yanında bulunan Ali K. (29), Uğur S.’yi darp etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesiyle Tuğba S. evine koşarak gidip bıçak alıp geldi. Sevgilisi eşini tutarken Tuğba S. kocasının boğazını kesip daha sonra da bıçağı bacağına sapladı.


Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Uğur S.’yi Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Uğur S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Tuğba S. ve sevgilisi Ali K.’yı yakaladı. Zanlılar sorgulandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.


Tuğba S. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken ifadesinde, "Çok pişmanım keşke ben ölseydim, kocama geleceğine bana gelseydi" dediği öğrenildi.




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