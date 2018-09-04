Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 09:32

Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı

Adana’da bir kadın, kendisini aldattığını düşündüğü kocasını takip edip, başka bir kadınla yakaladığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

Kocasını takip edip başka kadınla yakaladı

04 Eylül 2018 09:32


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Müzeyyen T. (23) bir süredir eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde genç kadın eşi Abdullah T. (25) evden çıkınca onu takip etti. Genç kadın, eşinin 2000 Evler Mahallesi’ne gelince Gülşah B. (28) isimli bir kadınla buluştuğunu gördü. Genç kadın bunun üzerine hemen yanlarına gidip tepki gösterdi. Tepki kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdullah T. eşini bağırdığı için darp etmeye çalıştı. Sesleri duyan vatandaşlar hemen polisi arayarak bir kadının darp edildiği ihbarında bulundu. Polis kısa sürede olay yerine gitti. Müzeyyen T. karşısında polisi görünce, "Eşim beni bu kadınla aldatıyor. Ben de onları yakalayınca bana bıçak çekti" diye şikayetçi oldu. Polis tarafları alarak polis merkezine götürdü. Burada basın mensuplarının görüntü aldığını gören Abdullah T. ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Gülşah B. tepki gösterdi. Müzeyyen T. ise basın mensuplarına "Kocam beni bu kadınla aldatıyor onları bastım" diye bağırdı.


Zanlıların polis merkezinde ifadelerine başvuruldu. Kadın ve erkeğin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İfadeleri alınan taraflar polis merkezinden serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç