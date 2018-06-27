Koltuk ve kanepe kolçağında gres yağlı esrar sevkıyatı

Koltuk koçaklarında üzerine gres yağ sürülerek zulalanmış 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyol’undaki kontrol noktasına giren evden eve taşımacılık yapan kamyonu durdurdu. Kamyon sürücüsü İ.G, (46), polislere Mardin’den Adana’ya gelen bir ailenin ev eşyalarını taşıdığını söyledi. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis, kamyonda hassas burunlu detektör köpeği ile arama yaptı. Köpeğin kanepe ve kolçaklarına tepki vermesi üzerine detaylı aramaya geçildi. Kamyondan indirilen kanepenin ve koltuğun kolçaklarına gizlenen 20 paket halinde 15 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca polis, zanlıların yakalanmamak için esrar paketlerinin üzerine gres yağı sürdüğünü de saptadı.

Araç sürücüsü İ.G. ve yanında bulunan 16 yaşındaki Ö.G. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. tutuklandı, yaşı küçük Ö.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.