Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71391 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki Abullah Altuntoprak, bir evin balkonuna kombi monte etmeye başladı. Monte işlemleri sırasında ayağı kayan Altuntoprak birinci kattan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Altuntoprak’ın boynunun kırılması neticesinde öldüğünü belirledi. Bu Altuntoprak’ın işçi arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla o anları çekti.

Altuntoprak’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.