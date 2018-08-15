Komiser yardımcısı ve eşine nikahta kelepçe takıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Tuğrul Baltacıoğlu, gönlünü kaptırdığı iktisatçı Mercan Merve Ayvaz ile hayatını birleştirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesinde yapılan nikah töreninde damadın şahitliğini Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yaptı. Nikah kıyıldıktan sonra Yüzbaşıoğlu kendisine teslim edilen evlilik cüzdanını geline verdi. Daha sonra komiser yardımcısının polis arkadaşları, damadı ve gelini tebrik etmeye geldi. Bir polis memuru, elini uzatan komiser yardımcısı ve geline kelepçe takıp onları ömür boyu ayrılmaması için birleştirdi. Yeni evli çift, törenin sonuna kadar kelepçeyi çıkarmayıp tebrikleri böyle kabul etti.

İktisatçı gelin, kelepçeli töreni yadırgasa da tebrikleri bu şekilde kabul etmek zorunda kaldı.