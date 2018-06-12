Konsolos Specht, Adana’ya veda etti

Ailesinin burada olmadığını belirten Specht, "İnsanların beni çağırıp, aileleriyle tanıştırmaları gerçekten çok değerli oldu. Türkiye’nin gerçek anlamda ne olduğunu bu tanışmalar sayesinde anlamış oldum" dedi.

Basın mensuplarıyla sohbet etmek ve çeşitli açıklamalarda bulunmak için bir araya gelen Specht, “Bana çok fazla şey ifade eden Adana’dan ayrılacak olmaktan dolayı çok üzgünüm” diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay sonra standart uygulama gereği bir sonraki görevi için 3 yıl görev yaptığı Adana’dan ayrılacağını belirten Specht, Adana hakkında güzel anılarından bahsetti. Adana’dan ayrılacak olmaktan üzgün olduğunu belirten Specht, “Toros Dağları’nda yürüyüş yapmaktan, Adana ve Mersin maratonlarında koşmaktan, geçmiş imparatorlukların kalıntılarını keşfetmekten, Adana kebap yemekten ve her şeyden önemlisi Adanalıları tanımaktan keyif aldım” dedi.

Adana’nın büyük bir şehir olmasına rağmen küçük bir kasaba havası olduğunu belirten Specht, “Topluluğunuzun bir parçası olmak benim için bir onur ve neşe kaymağı oldu. Ağustos ayında yerime gelecek olan konsolosa da beni karşıladığınız gibi cömert bir şekilde ‘hoş geldin’ demenizi isterim” şeklinde konuştu.

Specht, Adana’da çok mutlu olduğunu, arkadaşlıklarını ve tanıştığı insanları hatırlayacağını kaydederek, “İnsanlar beni aileleriyle tanışmaya davet etmeye başladılar. Son birkaç aydır aile kurumunun Türkiye için önemini ve nasıl bir ulusal değer olduğunu gördüm. Ben ailem olmadan buradaydım. Dolayısıyla benim için insanların beni çağırıp, aileleriyle tanıştırmaları gerçekten çok değerli oldu. Türkiye’nin gerçek anlamda ne olduğunu bu tanışmalar sayesinde anlamış oldum” ifadelerini kullandı.

ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.