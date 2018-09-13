Kontrolden çıkan otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Adana'da, iki otomobilin karıştığı kazada kontrolden çıkan otomobil kavşakta bekleyen elektrikli bisiklete çarptı. Kazaya sebebiyet veren araç kaçarken elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolu hal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Bodur idaresindeki 33 N 5752 plakalı otomobil , plakası öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak Suriye uyruklu Vail El Samur idaresindeki 01 ME 940 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Olayda Suriyeli sürücü yaralandı, plakası öğrenilemeyen diğer sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Suriyeli sürücüyü Adana Şehir Hastenesine kaldırdı.

Polis kazaya karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.