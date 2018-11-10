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Kontrolsüz dönüş yapan araç Motorize ekibe çarptı: 2 yaralı

Adana’da petrol İstasyonuna girmek isteyen sürücü motorize ekiplerine çarptı.

Adana'da petrol İstasyonuna girmek isteyen sürücü motorize ekiplerine çarptı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.


Olay, merkez Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Kasım Gülek Bulvarında devriye görevinde olan Mustafa Gökçe idaresindeki Motorize Yunus ekipleri petrol istasyonuna girmek için dönüş yapan Tahsin Barut (25) idaresindeki 01 TB 745 plakalı aracın çarpması sonucu kontrolünü kaybederek devrildi.


Devrilen motosiklette bulunan Sürücü Mustafa Gökçe ve Mustafa Dağ yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısmen kapanan yol ise trafik ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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