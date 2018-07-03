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03 Temmuz 2018 16:37

Köprü korkuluğunda uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da torbacılara yönelik yaptığı operasyonda iki şahsı gözaltına alırken köprünün demir korkuluğunda 30 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Köprü korkuluğunda uyuşturucu hap ele geçirildi

03 Temmuz 2018 16:37


Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Kiremithane Mahallesi Sarıçam Deresi kenarında uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Polis adrese gidip takip yaptığında E.A.(18) ile A.G.’nin (17) uyuşturucu hap sattığını saptadı. Polis zanlıları durdurup arama yaptı. Bu arada polis takip sırasında zanlıların köprünün demir korkuluklarına da hap sakladığını gördü. Burada yaptığı aramada 30 uyuşturucu hap ele geçirdi. Zanlıların üst aramasında ise uyuşturucu satışından elde ettikleri düşünülen 435 lira ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.




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